MotoGP Gran Bretagna, Quartararo da record nelle Libere 2

di

DANIELE PEZZINI

Record con "giallo" per Fabio Quartararo nelle Libere 2 del GP di Gran Bretagna. Il pilota della Yamaha Petronas ha chiuso il turno con un super 1'59''225, un tempo prima cancellato per una leggera uscita di pista, poi restituitogli dopo una revisione delle immagini. Stesso destino per Valentino Rossi, che da 17° si è ritrovato 4° (+ 0''712), alle spalle di Marquez e Vinales. In top 10 anche le Ducati di Dovizioso e Petrucci, 6° e 10°. La caccia a Marquez riparte da Silverstone ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa





ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa Ultime gallery Vedi tutte

Il tempo di Marquez (+ 0''251) sembrava già impressionante, ma la decisione finale ha consegnato al rookie francese il record che dal 2017 apparteneva proprio allo spagnolo. Marc, nonostante una scivolata a inizio turno, è stato comunque in grado di girare costantemente sotto il 2'01 con gomme usate, martellando il solito ritmo devastante e inavvicinabile per chiunque. Le Yamaha, in ogni caso, hanno dimostrato un ottimo feeling con la pista britannica, piazzando 4 moto nelle prime 6 posizioni, viste le ottime performance di Maverick, Vale e anche di Morbidelli, 7° a + 0''958.

Agevolmente nei migliori 10 anche Dovizioso e Petrucci con le due Ducati ufficiali, rispettivamente 6° e 10° nel combinato a + 0''885 e + 1''203. A far loro compagnia anche la terza Desmosedici GP19 di Jack Miller, fresco di rinnovo per il 2020 con il team Pramac, 9° a + 1''167.

Momentaneamente al Q2 anche Crutchlow con la Honda LCR (5° nel combinato), Aleix Espargaro e un sorprendente Miguel Oliveira (8°), con la KTM Tech 3. Il portoghese è tra i principali candidati a prendere il posto di Zarco sulla moto ufficiale nel 2020, dopo l'annuncio dell'addio da parte del francese. Sedicesimo e diciassettesimo tempo per Bagnaia e Iannone.

Ancora in fondo alla classifica Jorge Lorenzo, che è tornato in sella alla Honda dopo il bruttissimo infortunio alla schiena rimediato ad Assen. Il maiorchino ha comunque migliorato di quasi un secondo e mezzo il tempo della mattinata, combattendo contro il dolore e la fatica.

LIBERE 2, I TEMPI

CALENDARIO E CLASSIFICHE

QUARTARARO SVETTA NELLE LIBERE 1