Inter, Marotta: "Arrivare secondi non è un fallimento. Parole di Lautaro per Calhanoglu"

Infine Marotta ha commentato in modo molto diretto e aperto le parole di Lautaro Martinez che ha sottolineato come l'Inter sia una squadra importante e chi non vuole restare è libero di andare via. Un messaggio forse diretto a Calhanoglu, in questi giorni accostato con forza al Galatasaray: "Arrivare secondo nello sport non è mai un fallimento: tante concorrenti negli ultimi anni non l'hanno fatto. L'intervento a caldo di Lautaro è emozionante e significativo del ruolo di capitano. Deve motivare e far perseguire il senso d'appartenenza. Quando un giocatore manifesterà di voler andare via, troverà la porta spalancata. Questo discorso, lo dico io, è riferito a Calhanoglu. Ma non mettiamogli la croce addosso, dobbiamo parlarci nelle prossime settimane e se vorrà andare lo ascolteremo. Lui si riferiva a questioni di questo tipo coi compagni, è uno sport di squadra"