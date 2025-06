Real Madrid, Xabi Alonso: "Juve una grande del calcio europeo. Mbappé? Decideremo domattina"

Xabi Alonso è pronto ad affrontare la Juventus negli ottavi di finale del Mondiale per Club, in quella che sarà la sua prima sfida da dentro o fuori da tecnico del Real Madrid: "In ogni Mondiale una volta terminata la fase a gironi arrivano le partite decisive - le sue parole in conferenza -. Giochiamo contro una grande del calcio europeo. Sarà una partita che richiederà molto, sia mentalmente che in termini di concentrazione". Poi, sulle condizioni di Mbappé e un suo eventuale impiego dal 1': "Kylian sta bene, domani mattina ci confronteremo nuovamente per prendere la decisione finale".