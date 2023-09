MotoGP San Marino, Martìn: "Ho spinto come un pazzo". Bezzecchi: "Volevo questo podio"

gp san marino

Lo spagnolo sorride per il successo a Misano davanti a Bezzecchi e Bagnaia

MotoGP, le immagini del GP di Misano

































1 di 18 © ansa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Seconda vittoria stagionale per Jorge Martìn, col pilota spagnolo del team Pramac che apre la tripletta Ducati nel GP di San Marino a Misano Adriatico davanti a Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia. Una vittoria importante per il pilota madrileno che rosicchia qualche punto in classifica proprio a Bagnaia: "Devo ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato a ottenere questo risultato, perché come team lavoriamo e fatichiamo tantissimo per migliorarci e migliorarmi".

"Sapevamo che con Bagnaia e Bezzecchi sarebbe stata dura oggi, ho cercato di estendere il vantaggio giro dopo giro e chiudere bene quando si avvicinavano" ha detto Martìn. Lo spagnolo ha poi aggiunto: "Appena ho visto che avevo vantaggio ho spinto come un pazzo, vincere qui in Italia è incredibile e ho centrato l'obiettivo. Sono davvero felice". Vedi anche Motogp MotoGP San Marino: trionfo Martìn, Bagnaia stringe i denti ed è terzo

Secondo posto, come in Sprint Race, per Marco Bezzecchi che ha dovuto fare i conti con un dolore lancinante alla mano per tutta la gara: "Sono veramente contento, ho dato tutto quello che avevo dalla partenza all'arrivo. Quando ho sorpassato Bagnaia, avendo l'aria fresca davanti, sono riuscito a mantenere un buon ritmo nonostante il dolore peggiorasse sempre più. Volevo questo podio per me e per i tifosi, sono veramente felice".

M. MARQUEZ: "GARA PERFETTA" - Sorride, nonostante il settimo posto, Marc Marquez: "Pensavo di finire 10°-12°, ma ho gestito bene e ho fatto una gara perfetta spingendo quando dovevo. Quando ho preso Vinales la moto ha cominciato a calare, sono andato oltre quello che mi poteva dare. Mi sono difeso su Fernandez e Marini e questo settimo posto mi lascia contento. Sto bene, sono al 100%. La situazione Honda non è bella, ma io mi sto allenando perché voglio fare una seconda parte di stagione forte, ma senza esagerare. Il nostro posto in gara è tra il 10° e il 12° posto".

A.ESPARGARO: "MISANO COMPLICATA PER NOI" - Dodicesimo posto con amaro in bocca per Aleix Espargaro, vincitore a Barcellona la scorsa settimana: "È stato un weekend difficile, ho faticato. Non è stato male il ritmo, il passo è stato buono ma non sono riuscito a sorpassare. Qui è tutto stop & go, c'è grip e non riusciamo ad avere il livello degli altri. Abbiamo chiuso a 10 secondi dal vincitore e non va bene".