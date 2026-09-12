Bologna, Tedesco: "Arrabbiato con me stesso per la squalifica. Allegri? Straordinario"

Dopo un inizio di stagione complicato, il Bologna si prepara a sfidare il Napoli allo stadio Maradona. Queste le parole di Tedesco, tecnico rossoblu, alla vigilia del match: "Sono deluso da me stesso per la squalifica, non dovevo comportarmi così. Questo è il mio primo 'reato' in Italia, spero che si possa fare qualcosa per diminuire le giornate".
Sul Napoli
"Andremo per fare la nostra partita. Siamo a inizio stagione, la squadra sta giocando bene e non vedo difficoltà, non credo che il Napoli sarà appesantito dal turno di Champions. Allegri? Persona straordinaria".
La partita
"Abbiamo lavorato sulle preventive, sulla riaggressione e sull'intensità. Bisogna trovare un equilibrio tra struttura intensità e qualità. Loro vengono da tre sconfitte consecutive contro Como, Inter e Arsenal, ma hanno giocato sempre allo stesso livello degli avversari".