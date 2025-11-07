Italia, doppio impegno per l'U21: Baldini chiama Vavassori e Calvani

Doppia trasferta in chiusura d'anno per la Nazionale Under 21. Le due sfide a Polonia e Montenegro possono essere decisive per la qualificazione alla fase finale dell'Europeo 2027: venerdì 14 novembre, alla "Pogon Arena" di Stettino, lo scontro diretto con i polacchi, in testa al gruppo E appaiati agli Azzurrini. Il 18 al "City stadium" di Niksic la gara di ritorno con il Montenegro, battuto 2-1 a settembre. Due le novità nel gruppo ufficializzato dal tecnico Silvio Baldini: l'attaccante dell'Atalanta Under 23 Dominic Vavassori, la scorsa stagione 6 presenze e 1 gol in Under 20, e il difensore del Frosinone Gabriele Calvani, alla prima chiamata assoluta in una Nazionale; tra i 25 convocati, c'è anche il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, al rientro dopo l'indisponibilità che lo aveva costretto a lasciare il gruppo a settembre. Da domenica sera gli Azzurrini si ritroveranno al centro di preparazione di Tirrenia, giovedì il trasferimento a Stettino con rientro a Pisa subito dopo la gara; lunedì la partenza per Podgorica.