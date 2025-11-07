Made in Italy Mole Urbana presenta il nuovo stabilimento di Orbassano

Mole Urbana inaugura il nuovo stabilimento alle porte di Torino e svela una gamma composta da dodici quadricicli elettrici pronti ad affrontare le sfide della logistica, del trasporto cittadino e della mobilità leisure. Una piattaforma tecnica comune, batterie sostituibili e ricarica rapida fino a 22 kW per garantire versatilità e costi di gestione contenuti. L’obiettivo dichiarato di Umberto Palermo è riportare produzione, competenze e innovazione all’interno del territorio, trasformando un ex sito storico degli anni Sessanta in un hub tecnologico che punta a creare occupazione e una nuova cultura della mobilità italiana