GP Malesia, Bagnaia: "Partenza incredibile, vittoria meritata". Quartararo: "Dato tutto"

motogp malesia

Quartararo non molla Bagnaia e a Valencia, ultima tappa della stagione, è pronto a sorprendere

Sepang, le immagini della gara





































Missione compiuta per Bagnaia che a Sepang, nella penultima tappa stagionale della MotoGP, porta a casa un successo che lo avvicina al titolo iridato. Per far festa bisognerà chiudere entro il 14° posto nell'ultima gara di Valencia, ma intanto quanto fatto in Malesia permette all'italiano di arrivare, tra due settimane, al GP valenciano con meno pensieri: "Ho dato il massimo e ho fatto la miglior partenza della mia vita. Mi sono preso dei rischi per stare davanti, dietro a Martìn stavo stressando le gomme".

"È stata una passeggiata" ha scherzato. "Ho fatto una partenza incredibile, devastante, me l'ero studiata ed è andata davvero bene. Con Martìn il ritmo era davvero forte e non si poteva sostenere, c'era troppo caldo e lui l'ha pagato" ha aggiunto Pecco. Sulla gara ha spiegato: "Settima vittoria della stagione, possiamo essere molto contenti. Dovevamo vincere, ma non è stato facile perché Enea è andato davvero forte e lui riesce ad avere tanta trazione. Ieri questo risultato non era scontato, c'era lo spettro dell'errore e lo stavo per commettere. È una delle vittorie più belle e significative, oggi ci siamo meritati questo risultato".

BASTIANINI: "HO FATTO LA MIA GARA"

Secondo posto per Enea Bastianini che in sella alla sua Ducati del team Gresini ha dato tutto per poter vincere: "Ci ho provato, volevo sorpassare Bagnaia ma non sono riuscito. La moto è stata perfetta, abbiamo fatto una gara ottima ed è stata una bagarre divertente. Manca l'ultima, proveremo a chiudere bene l'ultima in Gresini per arrivare terzo. Non è stata una gara semplice, non avevo tanta trazione e negli ultimi giri ho provato a stare attaccato a Pecco ma non riuscivo più a spingere. È un buon podio, va bene così. Ordini di scuderia? Ho fatto la mia gara, dovevo sicuramente stare attento a Bagnaia e ho provato a passarlo, ma era rischioso per lui e per me. Sulla tabella mi hanno detto che lo avevo dietro, è normale fare una cosa così. È buon senso e bisogna capire certe situazioni"

QUARTARARO: "A VALENCIA PER IL TITOLO"

Sul podio anche Fabio Quartararo che vede Bagnaia allontanarsi a 23 punti in classifica e con Valencia decisiva per il titolo: "Mi sento molto bene, era da tanto che non facevo podio e ho dato il massimo. Non potevo fare meglio, loro hanno fatto una gara super e anche noi. Ho guidato bene, è stata una delle gare più belle della mia stagione e arriviamo a Valencia per arrivare col campionato aperto. È stata una gara davvero difficile, dal 12° al terzo posto. Ho imparato tanto, ma sono davvero contento di aver fatto una gara così. Sapevo che se volevo fare qualcosa dovevo prendere un primo giro spettacolare e ci sono riuscito. Abbiamo fatto un primo giro incredibile, sono felice di poter portare la lotta per il titolo fino a Valencia. Il dito fa male, martedì farò un controllo e capiremo cosa fare.