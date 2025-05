MotoGP, GP Gran Bretagna: è ancora pole per Quartararo, Bagnaia in prima fila

A.MARQUEZ: "ARRABBIATO CON ME STESSO PER LA CADUTA" - Prima fila, ma in seconda casella, per Alex Marquez: "Grazie al team che ha fatto un capolavoro per sistemare la moto dopo la caduta. Sono arrabbiato con me stesso, perché non dovevo cadere, non dovevo prendere quel rischio. Siamo comunque in prima fila, c'è feeling e ci sono i numeri per fare bene. Sprint? Yamaha è pronta, noi abbiamo lavorato con la media e non è stata una sessione per lavorare con la soft. Dobbiamo capire, Fabio andrà forte. Ma noi ci siamo per lottare, anche per la gara lunga".