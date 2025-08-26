Logo SportMediaset
Mercato

Pisa, ecco due innesti offensivi per Gilardino. E spunta l'ipotesi Raul Albiol

26 Ago 2025 - 15:01

Il Pisa si muove concretamente sul mercato. In queste ore, il club toscano ha chiuso due colpi da regalare ad Alberto Gilardino. Calvin Stengs, trequartista che arriva in prestito dal Feyenoord con diritto di riscatto a 7 milioni, e l'attaccante Lorran, che arriva dal Flamengo con la stessa formula. Inoltre, il club sta provando a fare un tentativo a sorpresa con Raul Albiol, rimasto svincolato dopo l'esperienza con la maglia del Villarreal. Piace anche il difensore Carlos Romana, attualmente in forza all'Atletico Bucaramanga. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

