Manuel Gonzalez ha conquistato il titolo mondiale in Moto2. Il pilota spagnolo della Kalex ha chiuso al quinto posto il Gp di Valencia, ultimo appuntamento stagionale, e si prende il titolo per appena 2.5 punti di vantaggio sul connazionale Izan Guevara (Boscoscuro), quarto al traguardo dietro all'olandese Collin Veijer (Kalex). La gara è stata vinta dall'australiano Senna Agius (Kalex) davanti allo spagnolo Alex Escrig (Klint Racing Team). Sesto Luca Lunetta (Boscoscuro) sesto e nono Celestino Vietti.