MotoGP Germania, Marquez: "Preso tanti rischi per vincere, il solito Marc..."

Bel quarto posto per Fabio Di Giannantonio: "Contento perché abbiamo fatto un grande step sul bagnato. In gara siamo stati lì a giocarcela fino alla fine. Sono stato addosso a Quartararo, dobbiamo migliorare un po' in accelerazione. La moto mi piace, mi dà belle sensazioni e riesco a essere preciso nelle indicazioni per il box. Marc ovviamente è nel suo prime, sta andando fortissimo. Noi proviamo a rompergli un po' le scatole...". Infine un pensiero per il compagno di box: "Mi dispiace tantissimo per Franco, spero stia bene. Ho vista la caduta sui monitor e non è stata per nulla bella".