Tennis, Wimbledon: Djokovic va avanti senza problemi, fuori a sorpresa Zverev

TABELLONE MASCHILE

Muller lotta e ci prova per tre ore e un quarto, ma non basta: Djokovic accede al secondo turno vincendo 3-1 contro il francese. Il primo set viene dominato in lungo e in largo da Nole, portato a casa con un netto 6-1 senza la minima fatica. Le cose cambiano leggermente nel secondo parziale: Muller tiene non senza difficoltà i suoi turni di battuta (11 palle break annullate, di cui 4 set point), ma riesce a portare il suo avversario al tie-break. Djoker sembra in controllo, ma con un colpo di coda il francese infila due punti consecutivi e si impone per 7-6 per riportare il match in equilibrio. Djokovic deve far fronte a un calo di zuccheri ed energie, ma nel terzo set mette il turbo: due break consecutivi e 6-2 per riportarsi in avanti. Nole fa copia e incolla nel quarto parziale, altri due turni di battuta strappati al francese per replicare il 6-2 e chiudere con il 3-1 finale dopo tre ore e quindici minuti.