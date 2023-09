MotoGP, Espargaro: "Dedicata a Colaninno, che bello vedere due Aprilia sul podio"

QUI APRILIA

Gioia anche nelle parole di Vinales: "Da quando sono qui siamo sempre in crescita"

© Getty Images Aleix Espargaro è raggiante dopo il trionfo nella Sprint Race del GP di casa, in Catalogna: "È una bellissima giornata, è il momento giusto per ringraziare il presidente Roberto Colaninno, sarebbe stato felicissimo di vedere due Aprilia sul podio - le sue parole dopo la gara -. È fantastico vincere qui davanti al mio pubblico, ma ora dobbiamo rimanere concentrati sulla gara di domenica".

"Ero arrabbiato per aver perso la pole position, ma allo stesso tempo rilassato - ha proseguito a Sky -. Il presidente sarebbe stato orgogliosissimo di vedere dove abbiamo portato il marchio. Abbiamo battuto la moto e il pilota campioni in carica. Pecco? È stato spettacolare, ha un livello impressionante nonostante avesse qualche problema tecnico più di me. Gara lunga con la media? Sento di poter correre bene con entrambe le gomme, il problema è più all'anteriore, bisognerà stare attenti anche se non gireremo così forti".

VINALES: "MI SONO DIVERTITO UN SACCO"

"Mi sono divertito un sacco, mi aspettavo qualcosa di poter fare qualcosa in più ma c'è stato un drop incredibile all'anteriore - ha spiegato Maverick Vinales, 3° al traguardo -. Il team sta facendo un lavoro incredibile in questo weekend, domani riproveremo a lottare per la vittoria. Da quando sono in Aprilia tutto è in crescita costante e sono molto felice. Dobbiamo continuare così, siamo concentrati sul progetto sapendo che la strada sarà lunga. Il mio margine è ancora ampio. Spero che domani la gomma davanti non si distrugga, oggi è calata dopo 5 giri...".

MARQUEZ: "GIORNATA POSITIVA"

Undicesimo Marc Marquez con la Honda, che comunque vede una piccola luce in fondo al tunnel: "È strano dirlo, ma è stata una giornata positiva. In Q1 ho fatto un buon giro, aiutato acnhe dalla scia di Miller. Nella Sprint mi sono divertito per 5 giri, riuscivo a vedere quelli davanti, poi ho distrutto la gomma davanti e ho sofferto di più. Sono comunque contento. Al box mi dicono di risparmiare la gomma posteriore, ma poi arrivano i problemi all'anteriore. Domani dovremo cercare di non esagerare...".

QUARTARARO: "SIAMO PERSI"

Chi invece fatica a vedere spiragli positivi è Fabio Quartararo con la Yamaha: "Lo stato d'animo non è buono, non guido bene sapendo che il potenziale è quello che è. Siamo sempre al limite e facciamo troppi errori. Siamo persi, proviamo tante cose ogni giorno, ma la moto alla fine è sempre quella. Abbiamo fatto dei piccoli passi avanti su alcune cose e dei grossi passi indietro su altre. Questa moto è sempre al limite, è sensibilissima ai cambi di condizione".