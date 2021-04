Adesso è ufficiale: Marc Marquez torna in pista

Marc Marquez è stato dichiarato idoneo a gareggiare. Lo rende noto la Honda in una nota. Quattro mesi dopo l'intervento al braccio destro per un infezione legata alla pseudoartrosi dell'omero le sue condizioni sono giudicate "molto soddisfacenti" e quindi può tornare alle competizioni "assumendosi il ragionevole rischio implicito nella sua attività sportiva". Il suo rientro è previsto per il prossimo Gp del Portogallo a Portimao il 18 aprile.