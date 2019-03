MotoGP, Ducati Pramac in stile Lamborghini per Bagnaia e Miller

27/02/2019

La Ducati Pramac ha svelato la nuova livrea della Desmosedici GP che sarà portata in pista da Pecco Bagnaia e da Jack Miller. Livrea che è stata disegnata dal Centro Stile Lamborghini ed è molto accattivante, innovativa rispetto al passato. Felice Bagnaia, campione del mondo Moto2 all'esordio in MotoGP: "Sono entusiasta di cominciare questa nuova avventura con una squadra che fin dal primo giorno si è dimostrata molto presente, molto attenta e con grandi ambizioni. Questi sono fattori molto importanti per me. Nei test abbiamo fatto bene, giro dopo giro il feeling con la moto è cresciuto. Il primo Gran Premio, però, è già alle porte e non vedo l’ora di scendere in pista in Qatar".