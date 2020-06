MotoGP, guaio Dovizioso: frattura della clavicola sinistra, sarà operato

MOTOGP

La sua passione per il motocross rischia di rovinare i piani di Andrea Dovizioso per l'inizio della stagione della MotoGP. Il forlivese, infatti, è stato protagonista di una brutta caduta mentre stava partecipando alla prima prova del campionato regionale dell'Emilia Romagna sul tracciato di Faenza e si fratturato la clavicola sinistra. La prima radiografia effettuata all'ospedale di Forlì ha confermato i timori iniziali e l'operazione è prevista già questa sera a Modena, per accorciare i tempi in vista dell’inizio del Mondiale in programma il 19 luglio a Jerez.

Dovizioso, da sempre legato alle ruote artigliate, aveva avuto dalla Ducati il permesso di allenarsi con il cross in una gara ufficiale a tre settimane esatte dal via del 2020 in pista. Stando alle ricostruzioni, sarebbe finito a terra all'atterraggio di uno dei salti presenti sul tracciato del "Monti Coralli".

