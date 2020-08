MotoGP, Dovizioso: “Senza Marquez c'è un'occasione per tutti”  

GP REPUBBLICA CECA

La MotoGP sbarca in Repubblica Ceca. In conferenza stampa Andrea Dovizioso ha espresso un po' di rammarico per il risultato di Jerez, ma si è detto fiducioso per questo weekend di gare a Brno: “Marquez non c’è. Questa è un’occasione per tutti”. Valentino Rossi corre sul circuito dove 24 anni fa vinse la sua prima gara in categoria e vuole ripetere la buona prestazione vista in Spagna. Fabio Quartararo non si nasconde e punta ancora al successo: “Ci riproverò”.

La conferenza stampa del giovedì apre il weekend del GP della Repubblica Ceca, sulla pista di Brno. Il primo a rispondere alle domande dei giornalisti è Andrea Dovizioso, terzo nella classifica iridata con 26 punti: “Non posso essere troppo felice per quanto accaduto a Jerez, ma tutto sommato il punteggio in ottica campionato non è tremendo. Sarà importante sistemare i limiti emersi nelle scorse settimane”, le sue parole. Quindi, l’alfiere della Ducati commenta l’assenza di Marquez: “C'è un'occasione per tutti, chiaramente, questo weekend. Marc non c'è, ma è anche vero che ogni anno fa storia a sé”. Per Dovizioso il rinnovo con il team di Borgo Panigale non è ancora arrivato: “Il mio futuro? Non lo so ancora, ma so esattamente cosa voglio. Ora siamo concentrati sull'ottenere i migliori risultati in ogni gara”.



Tornato protagonista in Spagna con uno straordinario podio, Valentino Rossi vuole alzare l’asticella a Brno: “Dopo il primo GP la sensazione era davvero pessima, ma dopo una buona gara è chiaro che uno, passo dopo passo, pensi di poter arrivare sul gradino più alto”.



Dopo due gare, il leader della classifica è Fabio Quartararo, reduce da altrettanti successi. Il francese ha le idee molto chiare: “Non mi interessano le statistiche, penso solo a spingere e lavorare tanto, ci proverò anche a Brno”. Poi chiarisce: “Non penso al campionato, sono solo al terzo GP. La pressione è sempre la stessa. Vogliamo continuare a fare il giusto lavoro e in questo momento abbiamo il potenziale per lottare al vertice. Voglio proseguire così, senza pensare al campionato”.



Anche Maverick Vinales, secondo in classifica a 10 punti dalla vetta, vuole fare bene in Repubblica Ceca: “Avevamo l'obiettivo podio e siamo riusciti a esserci sempre. A Jerez era molto importante. Brno e Austria mi piacciono molto, sono fiducioso. Dobbiamo continuare a spingere, cercheremo di dare ancora qualcosa di più”.