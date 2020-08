MotoGP, Dovizioso: "Contento del lavoro, possiamo migliorarci ancora"

MOTOGP STIRIA

Prosegue l'ottimo momento di forma di Andrea Dovizioso che, dopo aver conquistato il primo successo stagionale lo scorso fine settimana a Spielberg, vuole salire nuovamente sul gradino più alto del podio nel secondo round austriaco. Terzo nella combinata dei tempi delle due sessioni di libere al Red Bull Ring, Dovi si è detto soddisfatto: "Sono contento del lavoro che abbiamo fatto questa mattina, abbiamo sfruttato poi il pomeriggio per lavorare in ottica gara".

Nonostante il terzo miglior tempo il pilota Ducati non vuole adagiarsi e darà tutto nelle FP3 di sabato mattina: "Possiamo fare qualcosa in più perché gli avversari sono molto carichi, al momento siamo in linea con gara 1 ed Espargaro, Oliveira e le Suzuki possono farci male. C'è ancora la possibilità di migliorare i tempi domani mattina, dovrebbe essere asciutto".

Infine, facendo riferimento agli attestati di stima di Max Biaggi che aveva ipotizzato un futuro di Dovi in Aprilia come un "pensiero stupendo", il forlivese ha risposto: "Non ho avuto modo di stringere un rapporto con Max, ma lo rispetto molto e fa piacere quello che ha detto".