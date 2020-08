MotoGP, doppio round di Misano aperto a 10mila spettatori al giorno

Diecimila persone al giorno per il doppio round del Motomondiale previsto a Misano. La Regione Emilia-Romagna, con un'ordinanza firmata dal presidente Stefano Bonaccini, concede la prima deroga al numero massimo di spettatori previsti per impianti all'aperto, 1.000, laddove per eventi di portata nazionale e internazionale gli spazi dell'impianto possano permettere una maggiore affluenza. L'opportunità era prevista da una precedente ordinanza regionale in base all'applicazione di determinate misure anti-Covid, dal distanziamento agli accessi alla sanificazione, sino ai controlli fuori dalla struttura.