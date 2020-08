MotoGP: Marquez salta anche il GP d'Austria, il Mondiale è un miraggio

MOTOGP

Marc Marquez salterà anche il prossimo GP d'Austria, domenica sul circuito di Spielberg, e di fatto dice addio al Mondiale. A comunicarlo è stata la Honda e a confermarlo il suo sostituto a Brno, Stefan Bradl. che ha reso noto che correrà un'altra gara in sella alla HRC. In un primo momento il pilota tedesco aveva pubblicato un post in cui diceva che avrebbe gareggiato in entrambi gli appuntamenti austriaci. Il contenuto è stato poi rimosso, segnale del fatto che lo spagnolo proverà a tornare in sella per il 23 agosto.

Obiettivo GP d'Istria del 23 agosto. Difficile e se le cose non andassero come previsto, allora Marquez tornerà in pista il 13 settembre nel primo dei due appuntamenti a Misano.

Il fenomeno spagnolo, campione del mondo in carica della MotoGP, è caduto nel corso della prima gara stagionale a Jerez fratturandosi l'omero destro. Operato lo scorso 21 luglio a Barcellona, pochi giorni dopo ha provato a scendere in pista sempre a Jerez alzando però bandiera bianca. Un tentativo che gli è costata la rottura della placca in titanio inserita nell'arto e che lo ha costretto ad un nuovo intervento e al forfait al GP della Repubblica Ceca.

