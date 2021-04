MotoGP Doha, Martìn da urlo: "Pole incredibile". Zarco sicuro: "Possiamo fare gran gara"

Con una super prestazione Jorge Martìn conquista la prima pole position in carriera in MotoGP, alla seconda apparizione in top class. Lo spagnolo, che ha regalato a Ducati la seconda pole della stagione, si è detto entusiasta per l’eccezionale traguardo raggiunto: “E’ stata una pole super, ho guidato molto bene”. Soddisfatto anche Zarco, secondo in griglia di partenza: “Abbiamo fatto un lavoro incredibile, possiamo fare una bella gara”.