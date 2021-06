MotoGp, dalla Spagna: Rossi potrebbe ritirarsi già a fine mese

DALLA SPAGNA

L'indiscrezione di El Periodico de Catalunya: risultati troppo deludenti, ultima gara ad Assen

Valentino Rossi potrebbe ritirarsi a metà stagione, prima della pausa estiva. A riportare questo scenario, in Spagna, è 'El Periodico de Catalunya', secondo cui i deludenti risultati che sta ottenendo in questo 2021 starebbero spingendo il campione pesarese a dire basta con il mondo delle due ruote a fine mese. Quest'anno il pilota della Petronas è finito in zona punti solo in tre dei 7 Gp disputati e si trova al 19° posto in classifica mondiale, solo 15 punti conquistati. Getty Images

I prossimi due appuntamenti in calendario, il 20 giugno al Sachsenring e il 27 ad Assen, potrebbero essere determinanti per il futuro a breve termine del nove volte campione del mondo. Secondo El Periodico, anche in Petronas non saprebbero interpretare i pensieri di Rossi, c'è poca comunicazione all'interno del team, anche per una forma di rispetto, e i tecnici non sanno se il pilota ha in mente una soluzione per cambiare la rotta.

In tutto questo si inserisce anche l'imminente collaborazione (vista con una certa freddezza da Yamaha, scrive sempre El Periodico) tra VR46 e Ducati, che l'anno prossimo fornirà le moto al team di proprietà del Dottore, attirato dalla sfida sempre in MotoGP ma non più in sella ad una moto. Recentemente il 42enne aveva dichiarato che avrebbe preso una decisione definitiva sul futuro prima dell'estate.