MotoGP, Ciabatti: "Dovizioso non è in discussione"

MOTOGP

Il futuro di Andrea Dovizioso alla Ducati è ancora da definire, ma sembra essersi aperto un piccolo spiraglio per il proseguimento del matrimonio insieme. Come ha confermato il ds di Borgo Panigale, Paolo Ciabatti, da Jerez. "Abbiamo raggiunto un accordo con Andrea per riadeguare il 2020, ci siamo presi qualche gara per poter poi discutere del futuro. Credo che sia per lui sia per noi, vista la situazione, aspettare i risultati delle prime gare e soprattutto le sue sensazioni sulla moto sia il miglior modo per sedersi e poi discutere cosa fare", ha detto. MotoGP, finalmente si fa sul serio









































































































Vedi anche Motogp MotoGP, la Ducati tratta con Lorenzo per un possibile ritorno "Non dobbiamo valutare lui. Questi mesi di lontananza dai GP hanno fatto fare a tutti qualche riflessione in più, in queste settimane vista la ripresa del campionato ci sarà maggior serenità da entrambi le parti, Andrea si renderà conto quanto gli piaccia andare in moto, questo lo aiuterà a trovare un accordo per il futuro. Non è una questione di valutare Andrea, lui non è messo in discussione, si tratta di capire se ci siano tutte le motivazioni giuste per continuare questa storia che va avanti da 8 anni con ottimi risultati", ha aggiunto a Sky.