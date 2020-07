MotoGP, la Ducati tratta con Lorenzo per un possibile ritorno

L'unica certezza è che nel 2021 uno dei piloti ufficiali della Ducati in MotoGP sarà Jack Miller. Per il ruolo di prima guida a Borgo Panigale stanno trattando il rinnovo di Andrea Dovizioso, ma non si vede ancora all'orizzonte la fumata bianca. Questione di soldi e di opportunità. Sta di fatto che la squadra bolognese starebbe pensando anche a un'alternativa per non farsi trovare spiazzata. Anzi, a un clamoroso ritorno: quello di Jorge Lorenzo. Lo spagnolo, ufficialmente ritiratosi dopo una disastrosa stagione alla Honda e oggi collaudatore Yamaha, potrebbe tornare a correre. O almeno è quanto fa capire suo padre Chicho.