MotoGP Catalogna: super Yamaha in Libere 3, Morbidelli davanti a Quartararo. Rossi va in Q2

MOTOGP CATALOGNA

Il "Dottore" conquista il pass diretto per il Q2, fuori Miller e Marc Marquez

di

LUCA BUCCERI

È una mattina super per la Yamaha nella terza sessione di prove libere del GP della Catalogna. A conquistare il miglior tempo è Franco Morbidelli, in sella alla sua M1 del team Petronas, che chiude in 1'38''929 staccando di 46 millesimi il leader della classifica generale Fabio Quartararo. Terzo tempo per la KTM ufficiale di Oliveira, davanti di 22 millesimi a Bagnaia, mentre per Rossi è missione compiuta: 1'39''426 e pass per il Q2 conquistato. Getty Images

Le previsioni davano pioggia, ma la mattina catalana regala sole e temperature che permettono ai piloti di far scendere sempre più i riscontri cronometrici in vista di una qualifica che potrebbe regalare colpi di scena. Intanto la terza sessione di libere consegna agli archivi del GP della Catalogna l'ennesima prestazione convincente di Franco Morbidelli, in stato di grazia sul circuito del Montmelò dove l'italo-brasiliano vuole far bene. "Mi diverto come se fossi al ranch" aveva detto Franky nella giornata di ieri, e il divertimento continua anche in FP3 dove il pilota del team Petronas registra un tempo record che gli concede il primo posto in sessione e nella classifica combinata. Un 1'38''929 da applausi per lui che ha la M1 Spec-A, una Yamaha di due anni fa che però Morbidelli sta "accettando" e sulla quale sta lavorando weekend dopo weekend per plasmarla e renderla performante contro i bolidi degli avversari.

Il nemico numero uno, nel fine settimana catalano ma in generale nella classifica piloti, resta Quartararo. Il "Diablo" francese resta attaccato all'ex collega Petronas, lo bracca e si arrende di soli 46 millesimi che gli consegnano comunque un secondo posto in combinata dal quale ripartire in vista di un Q2 che si prospetterà interessante per le Yamaha, tutte dentro alla finestra che può regalare la pole. Infatti anche Vinales (7° al mattino e 8° in combinata) e Rossi volano in Q2. Una missione compiuta alla grande per il "Dottore", che dopo le prestazioni deludenti di ieri ha modificato ulteriormente il set up della sua Yamaha riuscendo a conquistare un 1'39''426 che gli concede 10° tempo in combinata e il pass diretto per il Q2 che mancava da quasi un mese (qualifiche del GP di Le Mans del 15 maggio).

Pass per il Q2 anche per le KTM di Oliveira (3°) e Binder (6°), l'Aprilia di Aleix Espargarò (5°), la Suzuki di Mir (9° in combinata), così come per le Ducati di Bagnaia (4°) e Zarco (15° al mattino, ma dentro grazie all'1'39''235 registrato ieri). Restano clamorosamente fuori Jack Miller in Ducati ufficiale (primo dei delusi con l'11° posto in combinata a 69 millesimi da Rossi) e tutte le Honda. Pol Espargarò chiude infatti 13°, Marc Marquez 15° e le LCR di Nakagami e Alex Marquez girano col 12° e 18° tempo.