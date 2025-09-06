MotoGP Catalogna: Alex Marquez cade e spiana la strada all'ennesimo trionfo di Marc

Il finale è invece stato incendiato da una serie di cadute, oltre a quella decisiva di Alex: prima un contatto tra Morbidelli e Martin nelle retrovie, che ha eliminato entrambi, poi uno tra Aldeguer e Bezzecchi a ridosso delle posizioni che contano. L'italiano ne è uscito un po' malconcio e dolorante al braccio sinistro, ma fortunatamente senza fratture. A punti hanno chiuso anche le Honda di Zarco e Marini (7° e 8°) e l'Aprilia Trackhouse di Ogura (9°).