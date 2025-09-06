MotoGP Catalogna: Alex Marquez cade e spiana la strada all'ennesimo trionfo di Marc

© Getty Images
Sul podio Quartararo e Di Giannantonio, solo 14° Bagnaia con l'altra Ducati ufficialedi Daniele Pezzini
Arriva l'ottavo trionfo di fila in una Sprint Race per Marc Marquez. Lo spagnolo della Ducati ha vinto in Catalogna approfittando della clamorosa scivolata del fratello Alex, che partiva dalla pole e che a quattro giri dalla bandiera a scacchi si trovava saldamente al comando con oltre un secondo di vantaggio. Sul podio con il leader del Mondiale anche la Yamaha di Fabio Quartararo e la Ducati VR46 di Di Giannantonio, lontanissimo dalla lotta per il podio e fuori anche dalla zona punti Francesco Bagnaia, che dopo una qualifica disastrosa ha chiuso 14°.
Un'enorme chance sprecata per Alex Marquez, l'ennesimo sabato di gloria per Marc, che continua a sognare di potersi laureare campione del Mondo già il prossimo weekend a Misano. L'otto volte iridato arriva al GP di Catalogna con 187 punti di vantaggio sul fratello, che comunque domenica avrà la possibilità di riscattarsi visto l'ottimo passo messo in mostra nella gara corta.
Una gara che ha avuto un avvio a dir poco spettacolare, con una serie di battaglie da togliere il fiato tra Marc, Quartararo e uno scatenato Pedro Acosta, che ha poi chiuso ai piedi del podio al termine di un'altra serie di sportellate "fratricide" con le Ktm di Bastianini (5°) e Binder (6°).
Il finale è invece stato incendiato da una serie di cadute, oltre a quella decisiva di Alex: prima un contatto tra Morbidelli e Martin nelle retrovie, che ha eliminato entrambi, poi uno tra Aldeguer e Bezzecchi a ridosso delle posizioni che contano. L'italiano ne è uscito un po' malconcio e dolorante al braccio sinistro, ma fortunatamente senza fratture. A punti hanno chiuso anche le Honda di Zarco e Marini (7° e 8°) e l'Aprilia Trackhouse di Ogura (9°).
Gara totalmente da dimenticare, all'interno del weekend forse più nero della stagione, per Bagnaia. Le cadute hanno trasformato il 20° posto in cui aveva viaggiato per tre quarti di gara in un 14°, ma senza cambiare la sostanza. Un tracollo francamente inspiegabile, anche all'interno di una stagione così difficile.
A DUCATI IL TITOLO COSTRUTTORI: È IL SESTO DI FILA
La Sprint catalana ha consegnato alla Ducati il sesto titolo costruttori consecutivo, frutto di un dominio totale nella stagione di MotoGP: 12 vittorie su 14 GP e 15 vittorie su 15 Sprint.
