MotoGP Catalogna: Alex Marquez in pole, Marc 3°. Tracollo Bagnaia

Sarà Alex Marquez a partire in pole position nella Sprint Race e nel GP di Catalogna, 15esima tappa del Mondiale MotoGP 2025. Il pilota Ducati Gresini ha dominato il Q2 chiudendo con il tempo record di 1'37''536, tenendosi alle spalle la Yamaha di Fabio Quartararo (+ 0''267 dopo essere passato dal Q1) e la Ducati ufficiale del fratello Marc (+ 0''409). In seconda fila ci saranno le due Ducati VR46 di Morbidelli (4° a + 0''474) e Di Giannantonio (6° a + 0''498), insieme alla Ktm di Acosta (5° + 0''483). Tracollo totale per Francesco Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale: il piemontese partirà 23°.