MotoGP Catalogna, Bagnaia: "Arrabbiato per la Sprint, sapevo di poter vincere"

Il pilota Ducati sorride e si riscatta: "Ho gestito il ritmo, serviva solo arriva al traguardo"

© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Francesco Bagnaia non molla nulla per la corsa al titolo MotoGP, col successo nel GP di Catalogna che rimette in carreggiata il pilota italiano. Una vittoria importante, frutto della voglia di rivalsa dopo la caduta in Sprint: "Onestamente ero arrabbiato per ieri, sapevo che c'era potenziale per vincere. All'inizio è stato difficile perché tutti hanno spinto, ho cercato di fare ritmo e appena mi hanno superato ho provato a stargli dietro ma era un ritmo troppo esagerato. Appena ho visto che hanno rallentato io sono rimasto sul mio e mi serviva solo arrivare al traguardo".

"Ho esagerato alla cinque per il sorpasso su Martin perché ero forte sulla quattro, ho fatto di tutto per sfatare il mito che qui non finisco le gare. Ieri abbiamo buttato punti, questa pista è importante per quello che è successo l'anno scorso. L'obiettivo era vincere, ho capito che il ritmo di Martin e Acosta era troppo esagerato per le gomme e così è stato" le parole di Bagnaia.

Ora tocca al GP di casa al Mugello, con il due volte iridato che chiama tutti a raccolta: "Non vedo l'ora, spero di vedere tanti tifosi. È fondamentale".