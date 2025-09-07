MotoGP Catalogna, Alex Marquez: "Ho spinto e dato il massimo

BASTIANINI: "HO PENSATO ANCHE DI VINCERE"

Un terzo posto sorprendente per la KTM Tech3 di un super Enea Bastianini: "Ho avuto qualche problema, ma il risultato era nell'aria. Nelle ultime quattro gare sono andato bene, oggi ho dato il 101% e ho anche pensato di poter vincere. Ma quando Alex e Marc hanno spinto... Sono comunque felice per questo primo podio della stagione. 308 giorni sono lunghi (dall'ultimo podio, ndr), ma ho cercato di restare agganciato e pensavo di poter prendere i Marquez. Hanno cambiato ritmo, ho preso dei rischi e ho deciso di portare a casa la gara. Ho fatto tanti sacrifici per essere qui oggi".

