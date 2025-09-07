Logo SportMediaset
MotoGP Catalogna, Alex Marquez: "Ho spinto e dato il massimo

Alex Marquez si gode la vittoria, Marc ammette: "Lui è stato più veloce"

07 Set 2025 - 15:28
© Getty Images

© Getty Images

Alex Marquez può sorridere, perché la vittoria nel GP di Catalogna tiene aperto il discorso titolo MotoGP. Certo, 182 punti di vantaggio di Marc sono impossibili da rimontare, con la conquista del mondiale solo rimandata di una settimana, ma il pilota Gresini ha compiuto la sua missione: "Oggi quando mi sono messo in sella mi sono detto che dovevo farcela, spingere e gestire le gomme. Ho spinto fino alla fine, ho avuto un passo ottimo e sono molto contento. Grazie anche al team, perché nei momenti difficili sono stati al mio fianco e mi hanno spinto a dare di più".

MARQUEZ M.: "ALEX PIÙ VELOCE"
Secondo posto e onesto Marc Marquez: "Ho dato il massimo, ho fatto la gara perfetta e fatto quello che volevo. Non sono riuscito a superarlo nel rettilineo, era troppo veloce. Sono contento per Alex, per la Ducati e anche per me perché arrivare secondo in un circuito così difficile è importante. Sono stato bravo a non cadere, ho capito il grip ma dopo la strategia appena Alex mi ha superato è cambiata. Ci ho provato, ma lui ha guidato meglio".

BASTIANINI: "HO PENSATO ANCHE DI VINCERE"
Un terzo posto sorprendente per la KTM Tech3 di un super Enea Bastianini: "Ho avuto qualche problema, ma il risultato era nell'aria. Nelle ultime quattro gare sono andato bene, oggi ho dato il 101% e ho anche pensato di poter vincere. Ma quando Alex e Marc hanno spinto... Sono comunque felice per questo primo podio della stagione. 308 giorni sono lunghi (dall'ultimo podio, ndr), ma ho cercato di restare agganciato e pensavo di poter prendere i Marquez. Hanno cambiato ritmo, ho preso dei rischi e ho deciso di portare a casa la gara. Ho fatto tanti sacrifici per essere qui oggi".

