MotoGP Catalogna, Acosta: "Ottimo lavoro, ma i Marquez ne hanno di più"

MotoGP, le immagini del venerdì del GP di Catalogna
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
Il weekend di MotoGP in Catalogna porta la firma della KTM, con Brad Binder che chiude davanti a tutti le prequalifiche. Ma è Pedro Acosta a sorprendere, col primo tempo in FP1 e il secondo nella sessione del pomeriggio: "Una bella giornata, dobbiamo però fare bene domani perché Marc e Alex sono andati bene con la media dietro e io andavo bene con la soft. Buon lavoro, dobbiamo continuare così. Le modifiche alla carena hanno permesso di fare uno step, guido più dolce e sono più veloce".
"Stiamo migliorando la moto, ma anche io sto cercando di migliorare il mio stile di guida. Non ci sono aspettative per domani, dobbiamo continuare a lavorare perché dopo il 13° giro i Marquez volano" ha detto.
A.MARQUEZ: "MARC SI NASCONDE"
Terzo tempo per la Gresini di Alex Marquez che al momento sarebbe più veloce di Marc Marquez e davanti al fratello in gara: "Era importante iniziare bene, non sono ancora super contento ma il feeling è importante e mi sono sentito molto bene. Manca un po' la curva, ma siamo veloci e domani cercheremo di fare lo step che manca. Abbiamo modificato qualcosa, ma ho trovato dei problemi. Marc si nasconde, sappiamo che nel T4 perde qualcosa. Stargli davanti non sarà facile".
BEZZECCHI: "FATTO BENE FINALMENTE"
"Sorride per il quinto tempo Marco Bezzecchi: "È stata una giornata positiva, dopo due weekend difficili abbiamo fatto un venerdì decente. Siamo migliorati sempre più, sono stato costante anche se mi manca qualche decimo. Sono soddisfatto, il time attack era importante e ho fatto bene. Non basta mai, serve migliorarci ancora. Dobbiamo sistemare la stabilità della moto in trazione, il grip qua è disastroso e serve essere puliti e dolci. Fin quando la moto è calma sono veloce e fluido, ma poi fatico".
© Getty Images
© Getty Images
