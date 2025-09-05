MotoGP Catalogna, Acosta: "Ottimo lavoro, ma i Marquez ne hanno di più"

BEZZECCHI: "FATTO BENE FINALMENTE"

"Sorride per il quinto tempo Marco Bezzecchi: "È stata una giornata positiva, dopo due weekend difficili abbiamo fatto un venerdì decente. Siamo migliorati sempre più, sono stato costante anche se mi manca qualche decimo. Sono soddisfatto, il time attack era importante e ho fatto bene. Non basta mai, serve migliorarci ancora. Dobbiamo sistemare la stabilità della moto in trazione, il grip qua è disastroso e serve essere puliti e dolci. Fin quando la moto è calma sono veloce e fluido, ma poi fatico".