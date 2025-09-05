MotoGP Catalogna: Binder vola in prequalifiche, disastro Bagnaia

MotoGP, le immagini del venerdì del GP di Catalogna
© Getty Images
© Getty Images
Il sudafricano precede Acosta e Alex Marquez, 21esimo tempo per Bagnaia che partirà dal Q1
© Getty Images
Brad Binder conquista il miglior tempo nelle prequalifiche del GP di Catalogna di MotoGP. Nell'ultima e più importante sessione del venerdì al Montmelò, il sudafricano del team KTM chiude in 1:38.141 precedendo il collega di box Pedro Acosta di un decimo e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Marc Marquez, penalizzato dalla doppia bandiera gialla nel finale nei settori 1 e 2, chiude col quarto tempo davanti a Marco Bezzecchi. Nonostante le tante modifiche alla sua Desmosedici, Francesco Bagnaia non riesce a venire a capo dei problemi e nelle qualifiche di sabato scatterà dal Q1, con un 21esimo posto nella classifica delle prequalifiche che lascia tanto amaro in bocca.
Dopo l'exploit nelle prime libere di Acosta, KTM replica anche in prequalifiche con un Brad Binder da record. Il sudafricano, infatti, corre più forte di tutti e segna il nuovo giro più veloce in Catalogna, tenendo il leader dell'iridata Marc Marquez lontano due decimi. Un Cannibale che è beffato, perché proprio quando stava per fare il giro la caduta di Zarco gli mette i bastoni tra le ruote, con una doppia gialla (poi bissata anche dalla caduta di Bastianini) che porta lo spagnolo ad abortire la run. Poco male, perché comunque resta in top 10 e da Q2, a differenza di un Francesco Bagnaia in netta difficoltà.
Dopo una FP1 complicata, Pecco prova a cambiare qualcosa nella sua Desmosedici, ma cambiando l'ordine degli addendi... il risultato non cambia. Come la regola matematica, infatti, tutto cambia per non cambiare nulla per l'italiano, che in sella alla Ducati non riesce a trovare la quadra per mettere insieme ciò che serve per fare il tempo. Risultato? Ventunesimo posto in classifica cronometrica a un secondo da Binder e passaggio dal Q1 obbligato, con tanto amaro in bocca.
Direttamente al Q2, invece, quattro italiani: Marco Bezzecchi, Enea Bastianini e Franco Morbidelli, infatti, seguono Marc Marquez e precedono Johann Zarco, poi dietro la Honda LCR c'è quella factory di Luca Marini che precede Ai Ogura.
In Q1 Bagnaia si troverà ad affrontare invece le Yamaha di Quartararo e Miguel Oliveira (Prima Pramac) che in cronometrica precedono Mir (Honda), Aldeguer (Ducati Gresini), Miller (Yamaha Prima Pramac), Rins (Yamaha) e Di Giannantonio (Ducati VR46). Passaggio dal Q1 anche per Jorge Martin e Aprilia che precede la Trackhouse di Raul Fernandez e la Honda del tester Aleix Espargaro che si piazza davanti a Bagnaia. Dietro a Pecco solo Lorenzo Savadori e i convalescenti Maverick Vinales e Somkiat Chantra.
© Getty Images
© Getty Images
Commenti (0)