Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
GP Catalogna

MotoGP Catalogna: Binder vola in prequalifiche, disastro Bagnaia

Il sudafricano precede Acosta e Alex Marquez, 21esimo tempo per Bagnaia che partirà dal Q1

05 Set 2025 - 16:12
© Getty Images

© Getty Images

Brad Binder conquista il miglior tempo nelle prequalifiche del GP di Catalogna di MotoGP. Nell'ultima e più importante sessione del venerdì al Montmelò, il sudafricano del team KTM chiude in 1:38.141 precedendo il collega di box Pedro Acosta di un decimo e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Marc Marquez, penalizzato dalla doppia bandiera gialla nel finale nei settori 1 e 2, chiude col quarto tempo davanti a Marco Bezzecchi. Nonostante le tante modifiche alla sua Desmosedici, Francesco Bagnaia non riesce a venire a capo dei problemi e nelle qualifiche di sabato scatterà dal Q1, con un 21esimo posto nella classifica delle prequalifiche che lascia tanto amaro in bocca.

Dopo l'exploit nelle prime libere di Acosta, KTM replica anche in prequalifiche con un Brad Binder da record. Il sudafricano, infatti, corre più forte di tutti e segna il nuovo giro più veloce in Catalogna, tenendo il leader dell'iridata Marc Marquez lontano due decimi. Un Cannibale che è beffato, perché proprio quando stava per fare il giro la caduta di Zarco gli mette i bastoni tra le ruote, con una doppia gialla (poi bissata anche dalla caduta di Bastianini) che porta lo spagnolo ad abortire la run. Poco male, perché comunque resta in top 10 e da Q2, a differenza di un Francesco Bagnaia in netta difficoltà.

Dopo una FP1 complicata, Pecco prova a cambiare qualcosa nella sua Desmosedici, ma cambiando l'ordine degli addendi... il risultato non cambia. Come la regola matematica, infatti, tutto cambia per non cambiare nulla per l'italiano, che in sella alla Ducati non riesce a trovare la quadra per mettere insieme ciò che serve per fare il tempo. Risultato? Ventunesimo posto in classifica cronometrica a un secondo da Binder e passaggio dal Q1 obbligato, con tanto amaro in bocca.

Direttamente al Q2, invece, quattro italiani: Marco Bezzecchi, Enea Bastianini e Franco Morbidelli, infatti, seguono Marc Marquez e precedono Johann Zarco, poi dietro la Honda LCR c'è quella factory di Luca Marini che precede Ai Ogura.

In Q1 Bagnaia si troverà ad affrontare invece le Yamaha di Quartararo e Miguel Oliveira (Prima Pramac) che in cronometrica precedono Mir (Honda), Aldeguer (Ducati Gresini), Miller (Yamaha Prima Pramac), Rins (Yamaha) e Di Giannantonio (Ducati VR46). Passaggio dal Q1 anche per Jorge Martin e Aprilia che precede la Trackhouse di Raul Fernandez e la Honda del tester Aleix Espargaro che si piazza davanti a Bagnaia. Dietro a Pecco solo Lorenzo Savadori e i convalescenti Maverick Vinales e Somkiat Chantra.

MotoGP, le immagini del venerdì del GP di Catalogna

1 di 29
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

motogp
catalogna

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

00:57
aprilairsgp25

Aprilia, ecco la RS-GP25 di Martin e Bezzecchi

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

I più visti di Motogp

Morbidelli rinnova con VR46, Marini con Honda anche nel 2026

Aprilia al gran completo a Barcellona: Bezzecchi e Martin puntano in alto

Bagnaia: "Continuo a cercare soluzioni": Marquez: "Arrivo qui in grande forma"

Una giornata in pista con Dainese: anche Rossi testa le nuove tecnologie

Da Rossi a Morbidelli: i campioni in pista con Dainese

Acosta super nelle prime libere, Bagnaia in difficoltà sulla Ducati

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:26
Torino, Israel: "Avevo altre offerte, ma volevo solo i granata"
18:13
Norris svetta nelle FP2, Leclerc nella scia della McLaren
17:59
Lautaro si scalda per la Juve: entra con l'Argentina e segna dopo 2'. "Psg-Inter? La parola giusta è impotenza"
17:37
Inghilterra, Rooney: "Tuchel? Tecnico di alto livello"
17:32
Sasa Kalajdzic in prestito al Lask