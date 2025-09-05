MotoGP Catalogna: Binder vola in prequalifiche, disastro Bagnaia

Dopo l'exploit nelle prime libere di Acosta, KTM replica anche in prequalifiche con un Brad Binder da record. Il sudafricano, infatti, corre più forte di tutti e segna il nuovo giro più veloce in Catalogna, tenendo il leader dell'iridata Marc Marquez lontano due decimi. Un Cannibale che è beffato, perché proprio quando stava per fare il giro la caduta di Zarco gli mette i bastoni tra le ruote, con una doppia gialla (poi bissata anche dalla caduta di Bastianini) che porta lo spagnolo ad abortire la run. Poco male, perché comunque resta in top 10 e da Q2, a differenza di un Francesco Bagnaia in netta difficoltà.