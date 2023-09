MotoGP, il calendario 2024: tornano 4 GP in Spagna, al Mugello il 2 giugno

La MotoGP ha reso noto il calendario provvisorio per la stagione 2024: si parte il 10 marzo in Qatar, si chiude come da tradizione a Valencia il 17 novembre. Saranno in tutto 22 gli appuntamenti stagionali, 2 in più di quest'anno: nel programma anche il GP del Kazakistan (14-16 giugno), cancellato quest'anno, e quello di Aragon (30 agosto-1 settembre). Torneranno dunque a essere 4 i Gran Premi in terra di Spagna, dopo la rinuncia definitiva della Finlandia per i problemi finanziari del Kymi Ring. Al Mugello si correrà nel weekend del 31 maggio-2 giugno, con l'evento principale in programma proprio il giorno della Festa della Repubblica. A Misano, invece, si scenderà in pista tra il 6 e l'8 settembre. Confermato anche il GP d'India, dopo che lo scorso weekend i piloti e i team hanno promosso il Buddh International Circuit.