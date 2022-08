MotoGp, c'è la diagnosi per Aleix Espargaro: frattura al tallone destro 

© Getty Images

Il terribile high-side durante l'ultima sessione di prove libere a Silverstone è costato la frattura del tallone del piede destro ad Aleix Espargaro. Lo hanno evidenziato i controlli medici eseguiti oggi all'Ospedale Dexeus di Barcellona. Sceso poi stoicamente in pista sia per le qualifiche sia per la gara di domenica, il pilota spagnolo dell'Aprilia non verrà sottoposto ad alcun intervento. Secondo quanto riferito dal team, Aleix Espargaro dovrà rimanere a riposo assoluto soltanto per sette giorni, durante i quali dovrà utilizzare le stampelle per non caricare il piede infortunato. Poi potrà riprendere ad allenarsi e tornare in moto.