Tennis, Wta Dubai: titolo a Pegula, Svitolina ko in finale
E' Jessica Pegula ad iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro del 'Duty Free Tennis Championships', secondo torneo WTA 10000 in stagione con un montepremi di 4.088.221 dollari, che si è concluso sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. In finale la 31enne di Buffalo, n.5 del ranking e 4 del seeding, si è imposta per 6-2, 6-4, in un'ora e dodici minuti di una partita mai in discussione, sull'ucraina Elina Svitolina, n.9 del ranking e 7 del seeding, trionfatrice nelle edizioni del 2017 e 2018. Pegula alla sua prima finale a Dubai, la 21esima in carriera, ha messo in bacheca il suo decimo trofeo WTA, il primo ad otto mesi di distanza da quello conquistato sull'erba di Bad Homburg a giugno del 2025.