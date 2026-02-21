Tennis, Wta Dubai: titolo a Pegula, Svitolina ko in finale

21 Feb 2026 - 18:15

E' Jessica Pegula ad iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro del 'Duty Free Tennis Championships', secondo torneo WTA 10000 in stagione con un montepremi di 4.088.221 dollari, che si è concluso sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. In finale la 31enne di Buffalo, n.5 del ranking e 4 del seeding, si è imposta per 6-2, 6-4, in un'ora e dodici minuti di una partita mai in discussione, sull'ucraina Elina Svitolina, n.9 del ranking e 7 del seeding, trionfatrice nelle edizioni del 2017 e 2018. Pegula alla sua prima finale a Dubai, la 21esima in carriera, ha messo in bacheca il suo decimo trofeo WTA, il primo ad otto mesi di distanza da quello conquistato sull'erba di Bad Homburg a giugno del 2025. 

