Inter, Marotta: "Lautaro proverà ad accelerare tempi per rientrare"

"Sono sicuro che essendo uno tenace, Lautaro riuscirà ad anticipare i tempi". Così il presidente dell'Inter Beppe Marotta intervenuto a Dazn prima della partita contro il Lecce in campionato. "Lautaro è il nostro capitano e lo è con merito, è rammaricato di non esserci ma in campo ieri e anche in giornata ha manifestato la sua vicinanza e motivazione alla squadra, quelli che sono i concetti generali. Soffrirà, è normale; auspichiamo possa riprendere al più presto ma ci vuole cautela perché il problema muscolare è serio, bisognerà vedere la reazione", ha aggiunto.