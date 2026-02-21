Lecce-Inter, fischi a sorpresa a Bastoni: la reazione di Kolarov e Chivu
A pochi secondi dall'inizio di Lecce-Inter, la squadra nerazzurra è rimasta stupita da una circostanza abbastanza insolita. Il pubblico del via del Mare ha infatti fischiato il difensore ospite Alessandro Bastoni a ogni tocco di palla.
I fischi sono sicuramente relativi a quanto accaduto nell'ultima settimana: la simulazione in Inter-Juventus sul tocco di Kalulu con la conseguente espulsione dell'avversario, le scuse di Bastoni prima di Bodo-Inter di Champions League e tutto il clamore mediatico intorno al caso.
La reazione della panchina dell'Inter è stata chiara: il viceallenatore Aleksandar Kolarov ha reagito in modo più plateale, girandosi verso la tribuna e chiedendo al pubblico leccese di fermarsi. Diversa la reazione di Cristian Chivu, stupito almeno quanto la panchina nerazzurra, che ha subito avvicinato il calciatore per provare a mantenerlo calmo e cercare di isolarlo dai fischi, proseguiti anche nei minuti successivi.