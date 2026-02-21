Lecce-Inter, fischi a sorpresa a Bastoni: la reazione di Kolarov e Chivu

21 Feb 2026 - 18:16
© italyphotopress

© italyphotopress

A pochi secondi dall'inizio di Lecce-Inter, la squadra nerazzurra è rimasta stupita da una circostanza abbastanza insolita. Il pubblico del via del Mare ha infatti fischiato il difensore ospite Alessandro Bastoni a ogni tocco di palla

I fischi sono sicuramente relativi a quanto accaduto nell'ultima settimana: la simulazione in Inter-Juventus sul tocco di Kalulu con la conseguente espulsione dell'avversario, le scuse di Bastoni prima di Bodo-Inter di Champions League e tutto il clamore mediatico intorno al caso. 

La reazione della panchina dell'Inter è stata chiara: il viceallenatore Aleksandar Kolarov ha reagito in modo più plateale, girandosi verso la tribuna e chiedendo al pubblico leccese di fermarsi. Diversa la reazione di Cristian Chivu, stupito almeno quanto la panchina nerazzurra, che ha subito avvicinato il calciatore per provare a mantenerlo calmo e cercare di isolarlo dai fischi, proseguiti anche nei minuti successivi.

inter
bastoni
lecce-inter

Ultimi video

01:33
Castro e Pellegrino

Castro e Pellegrino

02:38
DICH FABREGAS POST JUVE-COMO 21/2 DICH

Fabregas: "La Juve è come il Real, una vittoria bellissima"

04:12
DICH SPALLETTI DOPO SCONFITTA 21/2 DICH

Spalletti: "Dobbiamo toglierci noi dalla posizione di spalle al muro, non altri"

02:25
DICH CAMBIASO POST JUVE-COMO 21/2 DICH

Cambiaso: "Oggi non ha funzionato niente"

00:43
DICH CUESTA PRE MILAN 21/2 DICH

Cuesta ci crede: "Equilibrio, ma con la consapevolezza di voler fare punti"

00:25
DICH ABODI SU KALULU DICH

Abodi: "Sulla grazia a Kalulu serviva più coraggio dalla Figc, non comprendo"

02:31
DICH ALLEGRI PER SITO 21/2 DICH

Allegri: "Se l'Inter casca di sotto noi ne approfittiamo"

01:10
DICH NICOLA PRE ROMA DICH

Nicola: "C'è da lottare fino alla fine con la giusta lucidità"

02:20
DICH GASPERINI PER SITO 21/2 DICH

Gasperini: "Dybala e Soulè non ci saranno, speriamo di recuperarli per la Juve"

02:16
Oggi Juventus-Como

Oggi Juventus-Como

01:31
Lecce-Inter, i precedenti

Lecce-Inter, i precedenti

01:42
Un weekend per ripartire

Un weekend per ripartire

01:22
C'è vita senza Lautaro

C'è vita senza Lautaro

01:27
Andy Diouf è pronto

Andy Diouf è pronto

01:40
Domani Atalanta-Napoli

Domani Atalanta-Napoli

01:33
Castro e Pellegrino

Castro e Pellegrino

I più visti di Calcio

Callegari: "Champions, vi dico chi passa delle italiane"

Callegari: "Champions, vi dico chi passa delle italiane"

DICH SCARONI SU BERLUSCONI DICH

Anniversario rossonero, Scaroni: "Al presidente Berlusconi dobbiamo tutto"

Hojlund e il suo passato

Hojlund e il suo passato

DICH GABBIA POST MIL-COMO 18/2 DICH

Milan, Gabbia: "Siamo sicuramente infelici per il risultato"

DICH ALLEGRI IN MIX POST MIL-COMO 18/2 DICH

Allegri: "L'Inter? Sta viaggiando a una media impressionante"

DICH SPALLETTI POST GALA 17/2 VS DICH

Spalletti "Tre passi indietro. Queste partite ti smascherano"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:30
Inter, Bastoni si fa ammonire nel finale di Lecce: salta il Genoa, non il derby
19:40
Serie B, lo Spezia vince in rimonta a Cesena: colpo salvezza per Donadoni
19:36
Ligue 1, il Lens cade a Monaco, chance Psg per tornare in testa
18:31
Como, Fabregas: "Prestazione top, ma per la Champions è presto"
18:17
Juve, Thuram amaro: "Non è stata una prestazione da Juventus"