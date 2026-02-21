Lecce-Inter, fischi a sorpresa a Bastoni: la reazione di Kolarov e Chivu

La reazione della panchina dell'Inter è stata chiara: il viceallenatore Aleksandar Kolarov ha reagito in modo più plateale, girandosi verso la tribuna e chiedendo al pubblico leccese di fermarsi. Diversa la reazione di Cristian Chivu, stupito almeno quanto la panchina nerazzurra, che ha subito avvicinato il calciatore per provare a mantenerlo calmo e cercare di isolarlo dai fischi, proseguiti anche nei minuti successivi.