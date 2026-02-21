Pisa, Hiljemark: "Non faccio calcoli, a Firenze per combattere"

"Non faccio calcoli, ci sono tanti punti da fare, noi vogliamo andare a fare una grande partita a Firenze e combattere". Parola di Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, alla vigilia del derby di lunedì pomeriggio al Franchi contro la Fiorentina. Il tecnico conferma il forfait per i due portieri Scuffet e Semper confermando in porta il terzo Nicolas. Poche indicazioni per il resto della formazione anche se 'lancia' Iling-Junior e Loyola: "Il primo contro il Milan ha giocato bene - ha detto il tecnico - e mi è piaciuto molto, in questo momento può giocare in tante posizioni, non escludo che possa giocare sia a centrocampo che in attacco. Loyola ha le gambe per poter giocare anche più alto in fase offensiva. Se ha il giusto movimento e la libertà di andare a fare gol non è un problema per me" Hiljemark però non scioglie i dubbi sull'attacco e sul possibile ballottaggio tra Stoijlkovic (titolare contro il Milan) e Durosinmi dice: "Non ho ancora deciso. Ciò che serve però è che tutti dovremo combattere insieme: questa è una partita speciale, ma in campo vale lo stesso tre punti. La Fiorentina è abituata a giocare infrasettimanalmente, perciò arriveranno molto preparati. Il Pisa ha sempre perso contro squadre che hanno giocato in Europa nei giorni precedenti. Perciò è qualcosa che dovremo migliorare".