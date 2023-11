MotoGp, Bagnaia si prepara alla sfida con Martin per il titolo: "A Valencia abbiamo il potenziale per far bene"

MOTOGP

Il pilota della Ducati ha parlato alla vigilia dell'ultimo appuntamento del Mondiale in programma nella città spagnola

Bagnaia e Martin alla resa dei conti nel deserto



























"Arriviamo a Valencia con 21 punti di vantaggio su Jorge e questi ci danno sicuramente un po' più di respiro, ma non sono comunque sufficienti per poterci rilassare". A parlare è Francesco Bagnaia che si è espresso alla vigilia del Gran Premio della Comunità Valenciana che vedrà il piemontese giocarsi il titolo con Jorge Martin. Il pilota della Ducati appare tranquillo dopo il weekend in Qatar che lo ha visto allungare grazie al secondo posto conquistato in gara alle spalle di Fabio Di Giannantonio.

"Valencia è una pista dove in passato siamo stati veloci e dove abbiamo il potenziale per fare bene. Il nostro approccio al fine settimana non cambierà rispetto alle altre gare - ha aggiunto Pecco -. L'obiettivo sarà sempre lo stesso: lavorare bene fin dalla prima sessione di venerdì, fare una buona qualifica, e cercare di lottare per la vittoria in gara. Sono tranquillo e non vedo l'ora di scendere in pista per questo ultimo atto della stagione".

Il Qatar è stato un appuntamento favorevole anche per il compagno di squadra Enea Bastianini che lo ha visto risalire dalla quindicesima all'ottava posizione finale realizzando il giro più veloce all'ultimo passaggio e lanciandosi così verso la gara spagnola che potrebbe decidere il suo futuro. "Siamo arrivati all'ultima gara della stagione. È stato un anno davvero complicato per me e mi piacerebbe poterlo chiudere nel migliore dei modi - ha spiegato il riminese -. Nello scorso fine settimana in Qatar abbiamo faticato non poco a trovare la velocità: venerdì siamo rimasti fuori dalla Q2 a causa delle bandiere gialle e sabato mattina sono stato ostacolato in Q1 da un altro pilota ma, in ogni caso, non avevo lo stesso ritmo degli altri. Poi domenica, nella seconda metà di gara, il mio feeling è cambiato e sono riuscito ad avere un ritmo competitivo. Il team ha analizzato tutti i dati per cercare di capirne il motivo e a Valencia dovremo essere veloci già a partire da venerdì".

Meno pressioni invece su Marco Bezzecchi e Luca Marini che avranno modo di chiudere nel migliore dei modi la stagione del team Mooney VR46 con l'obiettivo di centrare entrambe la top five finale del campionato: "L'ultima gara della stagione è sempre speciale qui a Valencia, quest'anno ci arriviamo sicuri del terzo posto in campionato. Sono davvero contento, per me e tutta la squadra, è un risultato importantissimo al secondo anno in MotoGP. Sono felice, ma lo sarò ancora di più se riusciremo a tornare competitivi. In Qatar ho fatto molta fatica e non sono mai stato realmente veloce. Chiudere la stagione con un bel risultato è l'obiettivo - ha sottolineato il Bez a cui hanno fatto eco le parole del giovane marchigiano -. Arriviamo a Valencia per l'ultima gara del 2023, un tracciato molto particolare, dopo un gran weekend in Qatar. Valutiamo bene il meteo e le temperature, non dimentichiamoci che siamo ormai alla fine di novembre. L'obiettivo è chiudere al meglio, riuscire a fare anche qui una bella performance ed essere lì nel gruppo di testa. Centrare la Top5 nella generale sarebbe fantastico".