MotoGp, Bagnaia: “Proverò a vincere il titolo già sabato nella Sprint”

MOTOGP VALENCIA

Martin: “Contento di ciò che ho fatto fino a ora, per il Mondiale è dura”

© Getty Images Nel weekend di MotoGP di Valencia si deciderà il Campione del Mondo 2023 della classe regina del Motomondiale. Alla vigilia hanno parlato i due protagonisti in lotta per il titolo iridato, Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Il pilota di Chivasso si è detto concentrato: “Meno pressione di un anno fa, voglio provare a vincere fin da sabato”. Fiducioso ma realista lo spagnolo: “Sarà dura per il titolo, ma posso vincere entrambe le gare”.

Arrivano le parole dei due protagonisti di MotoGp in lotta per il titolo Mondiale nel weekend conclusivo di Valencia: Bagnaia e Martin, distanti 21 punti in classifica, hanno parlato della sfida per il successo finale. Pecco Bagnaia si è detto concentrato e con meno pressione rispetto al passato: “Ho due punti in meno rispetto alla scorsa stagione a questo punto, ma questo non cambia nulla. Sarà importante essere competitivi e trovare feeling fin dalle prime libere, la pista è stata riasfaltata e aiuterà. Non sono tranquillo con 21 punti di vantaggio su Martin: proverò a vincere il Mondiale già sabato con la Sprint Race, ma se ci saranno troppi rischi da correre allora ci proverò domenica. Devo migliorare tanto al sabato, Martin ha capito cosa deve fare bene nelle Sprint. Le Sprint mi piacciono molto, sono una bella idea, forse ne ridurrei il numero: correre le Sprint in ogni weekend è piuttosto stressante a livello mentale. In realtà devo fare progressi anche al venerdì, è una cosa che dovrò tenere a mente anche per il futuro. Solitamente io sono tranquillo e le persone attorno a me sono ansiose. Io sto sentendo meno la pressione rispetto allo scorso anno. Vincere due Mondiali di fila sarebbe incredibile, ma ci penserò solo se dovesse accadere, ora voglio concentrarmi sul lavoro. Avere Valentino qui a Valencia è importantissimo, lui ha vissuto tante situazioni di questo tipo, mi aiuterà. Non penserò a quanto accaduto a lui nel 2006 con Hayden. I problemi con le gomme? Succede spesso, può capitare tre o quattro volte in un anno”.



Più realista ma comunque fiducioso e carico Jorge Martin: “Sono contento di quello che ho fatto in questa stagione, vincere il titolo sarà molto complesso. Io voglio concentrarmi sul trionfare sia sabato che domenica, sono in grado di farlo. È stato complicato mettersi alle spalle quanto accaduto in Qatar e accettare che non fosse colpa mia. È stato un problema avvenuto nel primo giro, ho parlato tanto dopo il GP ma ancora non sappiamo bene cosa sia successo. Magari ho avuto fortuna, ma prima dell’ultima gara a me personalmente non era mai capitato. Ho consolato il mio team, ma ora devo concentrarmi solo su questo weekend. Valencia quando ero in Moto3 non mi piaceva, poi ho vinto qui la mia prima gara nel 2017 e da lì ho iniziato ad amare questo tracciato. Il format delle Sprint è fantastico, per me potremmo farne anche due a gara. Devi dare tutto fin da subito e ci alleniamo per questo”.