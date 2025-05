Pallamano A1, Erice ha il match-ball per la finale scudetto

Già domani pomeriggio le ragazze dell'Handball Erice potrebbero conquistare la finale scudetto del campionato di A1 di pallamano. Hanno già battuto in casa Cassano Magnago e, vincendo gara 2 sul campo delle avversarie, si qualificherebbero per l'atto finale, contro la vincente dell'altra semifinale, fra Salerno e Pontinia. "Sappiamo che il campo di Cassano è molto difficile - osserva Cristina Cabeza Gutiérrez, coach dell'Handball Erice - nulla sarà semplice in questa sfida. Dobbiamo, però, continuare nel nostro lavoro e avere fiducia, per poter chiudere la serie già in quest'occasione. La nostra squadra può difendere con sistemi diversi, che abbiamo utilizzato poco finora in campionato, e con quest'arma potremmo sorprendere. Inoltre, in attacco, ci sono tante varianti che fanno di noi una squadra molto pericolosa e con tante alternative. Dovremo difendere con grande attenzione. Sarà fondamentale essere più precisi al tiro rispetto a quanto abbiamo fatto sabato scorso, in gara uno".