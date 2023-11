MotoGp, Bagnaia pensa alla Malesia: "Sono fiducioso di ritrovare la velocità trovato in Thailandia"

MOTOGP

Il pilota della Ducati ha parlato in vista dell'appuntamento in programma a Sepang dal 10 al 12 novembre prossimi

Sepang sarà probabilmente il crocevia del Mondiale 2023 di MotoGp. Lo sa bene Francesco Bagnaia che si prepara a giocarsi il titolo con Jorge Martin nel Gran Premio della Malesia, un appuntamento particolarmente apprezzato dal pilota della Ducati: "Sono entusiasta di tornare a Sepang. È una delle mie piste preferite dove ho ottenuto risultati importanti in passato. Nell'ultimo GP della Thailandia siamo riusciti a trovare la velocita' e il giusto feeling per essere competitivi, sono fiducioso di poterli ritrovare subito anche qui in Malesia, sara' fondamentale essere forti anche in qualifica per ripartire davanti in gara. Il meteo sara' come sempre imprevedibile, ma non mi preoccupa".

Appuntamento importante non soltanto per Bagnaia, ma anche per il compagno di scuderia Enea Bastianini che, dopo i problemi riscontrati nelle precedenti prove, sta ritrovando continuità come già dimostrato nel corso dell'ultima gara a Buriram: "Il fine settimana in Thailandia e' stato duro, ma la gara di domenica ci ha aiutato a raccogliere informazioni piu' importanti che spero possano aiutarmi a fare un altro passo avanti rispetto alle ultime gare. Sepang e' una pista dove sono stato molto competitivo in passato e spero di essere veloce anche quest'anno. Speriamo che il tempo non sia troppo instabile e potremo sfruttare al meglio tutte le sessioni per arrivare alla gara ben preparata".

Vedi anche Motogp Martin insieme a Bagnaia in Ducati nel 2024? Nieto non smentisce: "Si merita la moto che desidera" Chi vuole rafforzare la propria posizione in campionato è senza dubbio Marco Bezzecchi che ha recuperato dai problemi fisici che lo hanno rallentato nel corso della stagione: "Avere una settimana completa di recupero dopo tre settimane molto impegnative, come le precedenti, è stato un vero toccasana. Ho riposato, recuperato il più possibile, ricaricato le batterie e sono pronto ad affrontare questo finale di stagione al meglio - ha sottolineato il riminese del team VR46 -. Sepang, insieme a molte altre piste di questa fase finale di stagione, è tra le mie preferite. Molto veloce, con lunghi rettilinei, un aspetto che potrebbe essere favorevole al nostro pack tecnico. Non sarà facile, ma daremo il massimo per essere tra i protagonisti da qui a Valencia".

In conclusione il Gran Premio della Malesia riporta a grandi ricordi per Luca Marini che dovrà conservare le energie anche in vista dei prossimi appuntamenti che chiuderanno la stagione: "Sono sempre contento di tornare a Sepang, una delle mie piste preferite e dove ho conquistato la mia prima vittoria assoluta nel Mondiale nel 2018 in Moto2 . Sono sempre andato forte qui, riuscendo ad adattarmi alle temperature, spesso davvero proibitive - ha confessato il marchigiano -. Con la spalla va meglio, in Thailandia abbiamo gestito bene la gara del sabato e le condizioni climatiche, mentre in gara abbiamo fatto più fatica. Le sensazioni sono comunque positive. Saranno tre settimane impegnative, l'obiettivo è chiudere la stagione in crescendo e raccogliere il massimo possibile.