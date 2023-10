Martin insieme a Bagnaia in Ducati nel 2024? Nieto non smentisce: "Si merita la moto che desidera"

© Getty Images

Jorge Martin potrebbe cambiare box nel 2024. Il pilota spagnolo non ha alcuna intenzione di lasciare la Ducati, ma invece di guidare una moto dell team Prima Pramac, potrebbe finire per vestire la tuta della squadra ufficiale. L'indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna dove a parlare è stato il rider performance director Fonsi Nieto che, in un'intervista ad As, non ha smentito l'indiscrezione riguardante il passaggio di mercato.