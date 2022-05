MotoGP, Bagnaia: "Mi piace Le Mans, obiettivo Ducati essere competitivi"

"Questa settimana di pausa mi è sicuramente servita per recuperare e lasciare riposare la spalla dopo i due Gran Premi consecutivi di Portimão e Jerez, che sono stati molto impegnativi". Così Francesco Bagnaia, pilota Ducati, in vista del prossimo Gran Premio di Francia della MotoGp. "Arriviamo in Francia, su una pista che in generale mi piace molto e dove mi diverto sempre a guidare - ha aggiunto - ma è sicuramente anche un tracciato non semplice, dove lo scorso anno abbiamo faticato un po' sull'asciutto".

Getty Images