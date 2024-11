MotoGP: Martin può diventare campione nella prossima Sprint, a Bagnaia serve un'impresa

Per il campione in carica nulla è ancora perduto, ma naturalmente servirà un'impresa e occorrerà puntare su qualche passo falso dell'avversario. A Pecco, infatti, non basterà la doppietta Sprint-GP, perché in caso di doppio secondo posto di Martin guadagnerebbe al massimo 8 punti e sarebbe sempre il madrileno a laurearsi campione. Bagnaia, classifica alla mano, deve guadagnare 25 punti al rivale: sulla carta, con una doppia vittoria, potrebbe farlo se Martin arrivasse dall'ottavo posto in giù nella Sprint e dal sesto in giù nel GP, ma più realisticamente il pilota di Chivasso dovrebbe puntare su almeno uno "zero" da parte dell'altro ducatista.