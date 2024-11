MotoGP Malesia: Bagnaia batte Martin, si deciderà tutto all'ultima gara

La gara era cominciata con un grosso spavento per una carambola in curva 2 che aveva coinvolto Quartararo, Binder e Miller. Paura in particolare per quest’ultimo, che si era ritrovato per qualche istante con la testa sotto la ruota della Yamaha del francese. Inevitabile la bandiera rossa, anche per consentire alle ambulanze di soccorrere l’australiano, a lungo immobile sull’asfalto ma fortunatamente cosciente. Nessun infortunio serio per lui, che alla fine è anche riuscito a lasciare il paddock sulle sue gambe.