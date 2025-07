Bagnaia: "A Brno vorrei qualcosa in più del podio"

Il titolo è ormai nelle mani di Marc Marquez e solo lui potrebbe perderlo, ma la stagione della MotoGP è ancora lunga e Francesco Bagnaia sa che da qui alla fine dovrà dare segnali di riprese per non compromettere anche il suo futuro prossimo in casa Ducati. Dopo il complicato weekend del Sachsenring, arriva subito Brno, dove si torna dopo quattro anni di assenza, per provare a invertire la tendenza prima della pausa estiva. “Anche in Germania, dopo una Sprint davvero complicata, siamo riusciti a fare uno step nella gara di domenica. Sono contento del podio anche se vorrei qualcosa di più. Brno è sempre stato uno dei miei tracciati preferiti e sono contento di tornare a correre qui. Continuiamo a lavorare, soprattutto per trovare più grip al posteriore, un aspetto su cui abbiamo fatto fatica nell’ultimo weekend”, ha detto "Pecco".