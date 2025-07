Gala Antico Tiro a Volo: premiati Bellandi e Busà

Una passerella di stelle, tra campionesse affermate e astri nascenti. Si è tenuto il "Gala dello Sport" dell'Antico Tiro a Volo, organizzato in concomitanza con il torneo internazionale di tennis femminile quest'anno promosso a livello di WTA 125, con ingresso gratuito che si chiuderà il 20 luglio. Ad essere premiati da Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli esteri, e da Paolo Barelli, presidente Federnuoto e senatore della Repubblica, atleti di livello internazionale come Luigi Busà, oro nel karate a Tokyo 2020, che ha sottolineato "come la vittoria più bella sia quella di cercare di essere un punto di riferimento per i ragazzi". Mentre Alice Bellandi, judoka oro olimpico a Parigi 2024 e neo campionessa mondiale ha ricordato come l'Olimpiade "è stata qualcosa di unico, vincerla è il sogno di ogni bambino". E ancora Alberto Amodeo, oro Paralimpico 400 metri stile libero e 100 metri farfalla a Parigi 2024, oltre al pugile Silvio Branco. "Questo è stato un torneo al quale hanno partecipato tante giocatrici, che poi sono diventate campionesse di Wimbledon o di Parigi. Voglio ringraziare Giuseppe Centro, consigliere allo sport del circolo, cosi come gli amici del Consiglio Direttivo che mi aiutano quotidianamente. Ma il cuore di tutto sono le ragazze, le atlete che hanno portato qui una ventata di gioventù", ha ricordato il presidente del circolo, Giorgio Averni. Presenti, poi, anche diverse tenniste; tra queste Martina Trevisan (ex numero 19 del mondo e semifinalista al Roland Garros 2022), la diciassettenne promessa del tennis italiano, Tyra Grant, e Tathiana Garbin, capitana della nazionale femminile di tennis campione del mondo in carica.