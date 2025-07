Viñales operato alla spalla dopo la caduta in Germania: lo spagnolo salta il GP della Repubblica Ceca

Lo spagnolo della Tech3 Ktm ha raggiunto l'Italia per sottoporsi all'intervento chirurgico per ridurre la frattura al tendine sovraspinato che gli ha impedito di scendere in pista al Sachsering. Operazione perfettamente riuscita come riportato dal team, ma che costringerà Viñales ad affrontare un periodo di riabilitazione saltando così l'appuntamento in programma Brno dal 18 al 20 luglio prossimi.