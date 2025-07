In Belgio ci sperano ma Jashari spinge: assente nella foto di squadra. Il Milan aspetta 'l'assist' dell'Inter

Tra Ardon Jashari e il Milan non è ancora finita. Nonostante, al momento, sul fronte della trattativa con il Bruges non si registrano novità, ci sono segnali che fanno ancora sperare i rossoneri in un esito positivo dell'operazione: il centrocampista svizzero non ha posato per la foto di squadra. Soltanto l'ennesimo indizio di una volontà chiarissima: il classe 2002 vuole il Diavolo. Ed è per questo che i belga continuano a farlo allenare da solo.